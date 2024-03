Un épisode franchement émouvant à MasterChef Québec

Ce jeudi, au terme d'un épisode improbable de MasterChef Québec qui a amené les candidats à s'affronter à répétition dans des défis à thématique indienne, c'est le cowboy au grand coeur, Vincent, qui a dû remettre son tablier et quitter la cuisine.

Comme on se souvient, celui-ci avait quitté l'aventure après quelques semaines, pour finalement revenir après le désistement d'une autre candidate qui avait des ennuis de santé.

Dès lors, le cowboy a donné tout ce qu'il avait dans chacun des défis, adoptant toujours une attitude positive et bienveillante envers ses adversaires. Ce faisant, ce qu'il n'imaginait peut-être pas lors des tournages, c'est qu'il se construisait une place spéciale dans le coeur des Québécois, qui l'ont adopté sans détour. Nous devons d'ailleurs avouer qu'il faisait partie de nos petits préférés dans la compétition, avec son bon ami Yves qui a dû quitter l'aventure il y a quelques semaines.

Dans les dernières minutes de l'épisode de jeudi, Vincent affrontait Fadwa dans un défi indien qui devait mettre en valeur les épices. Affronter la reine des épices ne doit certainement pas être chose aisée... Pourtant, Vincent n'a jamais abandonné.

Alors que les juges goûtaient les deux plats, nous avons compris que la décision ne serait pas facile à prendre, d'autant plus qu'il s'agit de deux candidats qui bénéficient d'une grande affection dans la cuisine de MasterChef. Malheureusement, Vincent a dû plier bagage...

L'émotion et la fierté qui l'habitaient à ce moment-là ont traversé jusque dans nos salons, nous faisant pleurer à chaudes larmes. Les cinq candidats toujours dans l'aventure pleuraient aussi. Quant aux juges, on les sentait étreints par l'émotion, mais ils ont toujours conservé leur objectivité, comme il se doit.

Sincèrement, nous ne pensions pas qu'il était possible de pleurer autant en regardant une compétition culinaire, mais oui! MasterChef Québec touche régulièrement la corde sensible, en plus de s'avérer hautement divertissant quatre soirs par semaine. Nous levons notre chapeau à la production, ainsi qu'aux candidats qui ont tout donné. C'est avec tristesse que nous disons au revoir à Vincent, espérant le croiser au détour d'un autre projet culinaire...

MasterChef Québec se poursuit du lundi au jeudi à 19 h 30 à TVA. L'émission se terminera le 4 avril prochain.

Une chance, une deuxième saison est déjà confirmée!

La semaine prochaine dans MasterChef Québec, les candidats devront en découdre avec une boîte mystère qui contient leurs cinq ingrédients préférés. Plus encore, Sébastien Benoît viendra visiter les studios, pour organiser un encan et donner un défi aux cuisiniers amateurs. C'est à voir!