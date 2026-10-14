Un épisode bien spécial de Pour emporter cette semaine : France Castel réchauffe l'atmosphère

Ce vendredi à Pour Emporter, France Beaudoin et son équipe nous proposent un épisode tout spécial, qui réunit trois femmes importantes au Québec.

En effet, s'assoiront sur le même fauteuil France Castel, Julie Drolet et Isabelle Brouillette, trois femmes et artistes exceptionnelles, qui ont eu à composer avec la maladie dans les dernières années.

Ensemble, elles aborderont les mots importants qui ont jalonné leurs parcours respectifs.

On peut notamment s'attendre à un échange rempli de lumière sur les écueils que la maladie peut apporter, mais aussi sur les mots et les écrits qui permettent de l'affronter avec courage.

Comme toujours, France Beaudoin sera accompagnée de son trio jazz, qui électrise l'ambiance avec ses performances musicales.

Vous pouvez d'ailleurs voir France Castel réchauffer le plateau de sa voix dorée dans l'extrait ci-dessous, sur la chanson « That's Life » de Frank Sinatra.

C'est à ne pas manquer ce vendredi 20 h sur les ondes d'ICI ARTV.