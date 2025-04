Un dragon dérange davantage les téléspectateurs depuis le début de la saison

Nous n'en sommes qu'à la troisième semaine de la 14e saison de Dans l'oeil du dragon et, déjà, les téléspectateurs se soulèvent contre la dureté d'un investisseur en particulier.

En effet, Georges Karam fait l'objet de plusieurs critiques sur les réseaux sociaux.

Le dragon se fait principalement reprocher son manque d'empathie et son négativisme.

« Georges Karam, ne s’est pas levé pour leur serrer la main après leur choix, ça montre la qualité de personne! »

« Les deux nouveaux et George sont négatifs et inintéressants. »

« Encore Georges Karam, avec son négativisme, qui mentionne que c’est facile à imiter 😡 »

« Georges Karam, quel être insignifiant, imbu de lui-même. À peine, le speech commencé, il coupe la parole pour dire qu’il y a rien de nouveau!!! 😡 »

« Georges Karam…sérieux, lui arrive t-il d’avoir des mots positifs? Après on se questionne pourquoi il manque toujours d’entrepreneurs au Québec. »

« Georges se la pète pas mal!!!! La valorisation y dit ça se fait sur des projections... comment tu veux qu'une entreprise d'un an donne un valo sur du concret.... bref George sérieusement il m'énarve... il pète plus haut que le trou. »

Pour la petite histoire, notons que Georges Karam a cofondé Aheeva, la firme spécialisée en solutions technologiques pour les centres d’appels, en 2000 alors qu'il entamait une maîtrise en administration des affaires (MBA). Trois ans plus tard, il a lancé Atelka avec son associé, l'une des plus grandes entreprises de gestion de contacts clients. De 2014 à 2019, il a dirigé l'équipe des ventes, du marketing et des opérations de Genetec, un leader mondial dans les systèmes de sécurité unifiés. Aujourd'hui, Georges Karam et son fils gèrent la société familiale Aylee, engagée, notamment, dans la construction d’un complexe immobilier touristique au Costa Rica, dont vous pouvez voir des images ici.

Georges n'est, certes, pas le seul dragon à recevoir des commentaires désobligeants de la part des téléspectateurs via les réseaux sociaux. Luc Poirier a récolté son lot de reproches lui aussi depuis le début de la saison, tout comme la nouvelle dragonne Anne Martel.

Quelques personnes demandent ouvertement le retour de Christiane Germain et Nicolas Duvernois. On se souviendra que ce dernier avait quitté l'aventure pour une raison bien précise.

Laissons la chance aux coureurs! Nous ne sommes qu'au début de la saison, les nouveaux visages sauront certainement faire leur place dans ce groupe rempli de gens à la forte personnalité.