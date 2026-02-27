Un dernier vote TRÈS serré à Zénith : Édouard ressort gagnant

Jeudi soir, c'était le début de la deuxième ronde à Zénith. Lors de cette phase, les deux artistes ayant récolté le moins de points dans chacune de leur génération doivent performer en duo avec le membre d'une autre génération, puis offrir leur propre version d'une chanson québécoise prédéterminée, issue d'une autre époque que la sienne.

Chez les X, c'est Raniah qui a obtenu le plus de points et passe donc à la finale. Puis, du côté des Z, c'est Philippe Scrive, le Noah d'Antigang, qui se taille une place parmi les finalistes. À noter que ce dernier a aussi obtenu les 3 points coup de cœur du public, plaçant son cumulatif à 100.

Il faut savoir qu'un vote supplémentaire a lieu après l'émission entre les deux vaincus - dans le cas présent Anik Jean et Édouard Tremblay-Grenier - afin de déterminer qui deviendra le cinquième finaliste et aura ainsi sa chance lors de la finale du 9 avril.

À l'issue de ce nouveau vote (« TRÈS serré », semble-t-il), Édouard est le premier artiste à entrer dans la course pour devenir le cinquième finaliste.

Sa « mère cosmique », Anik Jean, et sa vraie maman, la chanteuse Mara Tremblay, ont réagi sous la publication annonçant sa victoire.

