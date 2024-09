Un départ volontaire à Masterchef Québec

Ce jeudi, à Masterchef Québec, une candidate a surpris tout le monde en annonçant qu'elle quittait l'aventure.

Pour le défi d'élimination, les cuisiniers amateurs devaient valoriser des restants, dont des fruits et des légumes abimés, des os d'agneaux, des blancs d'oeufs et des herbes flétries.

À la suite de la dégustation, Johanne, Pierre-Alexandre, Jade et Chris ont été sauvés par les juges un après l'autre et ont pu rejoindre leurs coéquipiers au lounge.

Josie, Jordan et Maude risquaient d'être évincés de la compétition quand cette dernière a demandé aux juges de prendre la parole.

« J'ai l'impression que Masterchef Québec, on ne sait pas ce que c'est tant qu'on n’est pas plongé dedans et je trouverais ça dommage de voir une de ces deux personnes-là partir aujourd'hui alors que je sens que mon amour de la cuisine ne prend pas le dessus sur tout l'aspect compétitif. Je pense que je ne suis pas faite pour la compétition en fait. J'aimerais ça prendre la décision de quitter par moi-même et de laisser mes deux amis continuer l'aventure », a-t-elle lancé, très émotive.

Elle ajoute : « Ce n'est pas une décision que je prends à la légère. Quand je ne suis plus dans le plaisir, je sais que je ne suis plus à ma place et c'est un peu ce qui est en train de se passer. »

Martin Picard a respecté sa décision, indiquant qu'il ne voulait surtout pas lui « enlever le plaisir de cuisiner ».

Les concurrents ont été, certainement, surpris par son choix, mais tout comme les juges, ils l'ont accueilli avec bienveillance, voire avec une certaine admiration.

« Je sens que j'en ai profité à fond même si ça n'a pas été très long », indiquait la professeure en quittant la cuisine de Masterchef.