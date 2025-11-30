Un début d'entrevue difficile pour cet invité à Tout le monde en parle

Steven Guilbeault accordait sa première entrevue depuis sa démission en tant que ministre du cabinet Carney à Tout le monde en parle dimanche.

Il était très fragile et émotif dès son arrivée sur le plateau.

« As-tu quelque chose de plus fort? », demande le politicien à l'animateur en pointant son verre d'eau. « Ça a été une semaine difficile ».

À la question du coanimateur Jean-Sébastien Girard : « Avez-vous l'impression un peu que vous abandonnez la culture? », Steven Guilbeault a poussé un soupir en tâchant de retenir ses larmes. « Je vais prendre ça pour un non », répond finalement le fou du roi, constatant la sensibilité du sujet pour l'ancien ministre.

« Il y a tellement de choses que j'aurais voulu pouvoir faire avec eux autres encore, mais [...] c'est sûr que tu as un peu cette impression-là d'abandonner les gens », dit-il la voix tremblotante.

« Je ne veux pas mettre le fer dans la plaie », lance l'animateur avant de poursuivre son entrevue. Visiblement, Guy A. Lepage et son équipe ne s'attendaient pas nécessairement à recevoir un homme aussi chamboulé dimanche soir.

M. Guilbeault a fini par reprendre ses esprits, puis il a terminé l'entrevue, plus solide.

À la fin de l'entretien, Guy A. Lepage lui a indiqué que Pierre Bourgault lui avait déjà dit : « Il faut aller au bout de ses convictions. Quitte à perdre des revenus, quitte à perdre des amis, quitte à perdre un travail. Ce que vous avez fait, ça demandait beaucoup de courage. J'ai beaucoup d'admiration pour ça. »

La directrice de plateau Diane Pilotte a ensuite remis à Steven Guilbeault le shooter qu'il avait commandé en début d'entrevue et il l'a bu en trinquant à la caméra.

Voilà un début de soirée auquel on ne s'attendait pas, mais qui nous a autant touchés qu'inspirés.