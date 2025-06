Cet hiver, Alertes s'est terminé alors que, à New York, une femme assassinait des hommes masqués en disant : « Le Club aime ça voir des femmes baisées, bien La Sororité aime ça voir des misogynes mourir ». On peut donc s'imaginer que cette fameuse intrigue impliquant la politicienne Aurélie Trépanier (Catherine Renaud) n'est pas encore terminée.

Aussi, dans la bande-annonce, on peut voir une femme découvrir un oiseau mort sur son balcon, ouvrir son peignoir et hurler au loin : « Allez montre-toi, montre-toi si tu es capable! ».

On peut dire qu'il s'agit d'une mise en bouche assez intéressante pour la suite de la 5e saison.

D'ailleurs, rencontrée récemment au dévoilement des nominations des Gémeaux, Sophie Prégent, l'interprète de la Sergente Duquette, nous disait que le retour de la série policière serait très « engageant, envoûtant et prenant ».

Elle nous confiait aussi que son personnage, qui avait été un peu mis sur la sellette ces derniers temps, serait de retour en force. « Je suis TOUTE dedans à partir de septembre, sans aucun compromis. Mais, j'ai quand même des enjeux. »

Voyez Sophie nous parler de ce retour attendu dans la vidéo au bas de l'article.

On se rappellera qu'en avril, la capitaine Duquette confiait à Dominic (Charles-Alexandre Dubé) et Pelletier (Danny Gilmore) que, comme elle trouvait que sa convalescence n'allait pas assez vite, elle s'était déniché un médecin prêt à lui prescrire des antidouleurs ultra-puissants. « J'ai besoin d'aide » ont été les derniers mots qu'elle a prononcés. On peut donc s'imaginer qu'elle devra faire une cure de désintoxication.

Aussi, on apprenait à l'hiver que Lili-Rose (Mylène St-Sauveur) avait perdu son bébé. Comment l'enquêtrice se remettra-t-elle de cette nouvelle épreuve?

Ne manquez pas le retour d'Alertes à l'automne 2025.