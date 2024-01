La semaine a commencé de bien triste manière à Masterchef Québec alors que Stefano Faïta a annoncé que Mariel Jomphe, d'Havre-St-Pierre, avait dû abandonner la compétition.

« Ordre du médecin, elle ne pourra pas continuer la compétition avec nous », indique le juge. « C'est malheureux, mais sa santé passe avant tout. »

On se rappellera que la jeune femme de 24 ans avait dû arrêter de cuisiner lors du premier défi de la semaine dernière à cause d'une douleur insupportable au dos.

« Je trouve ça vraiment triste de savoir que Mariel quitte. Je me suis attachée à cette fille-là dès le début. Elle n'avait pas sa famille avec elle alors c'est moi et Meriem qui l'ont accueillie lorsqu'elle a reçu son tablier », précise Kimberly.

« C'est une décision qui était difficile, mais je pense que c'était la bonne. Je suis de tout coeur avec elle », indique, de son côté, Jean-Christophe.

Pour ceux qui voudraient continuer à suivre les recettes de Mariel sur les réseaux sociaux, on vous recommande sa page Instagram Mariel Cuisine, où elle promeut la santé par l'alimentation saine.

Comme le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres, Vincent, qui avait été éliminé la semaine dernière, reprend sa place dans la cuisine de Masterchef Québec. Il a été accueilli avec énormément d'amour par ses coéquipières et coéquipiers. « Je me sens bien pour vrai. Je me sens fébrile et excité. Je me sens moins stressé, plus libre », indiquait le principal intéressé.

Les juges lui ont rappelé qu'il avait droit à une deuxième chance « sans précédent ». « Je vais faire plus attention aux détails », soulignait l'agriculteur de 33 ans.

Comme la production a voulu être « juste et transparente » envers le ressuscité, même s'il traversait le défi de la boîte mystère, il allait devoir inévitablement faire le défi d'élimination à la fin de la semaine. C'est un compromis qu'il a accepté. « Je vais tout donner à tous les défis comme si c'était une élimination », a lancé le principal intéressé.

À noter que, pour le premier défi de la semaine, les cuisiniers amateurs devaient créer un plat végétarien avec des courges et légumes racines. Un plan qui a emballé certaines personnes plus que d'autres.

