Un couple s'immisce dans Les traîtres : Karine Vanasse nous dit à quoi s'attendre

Ce lundi, les téléspectateurs ont pu découvrir le premier épisode de la deuxième saison des Traîtres, une heure bien relevée pendant laquelle les traîtres ont été sélectionnés par la maîtresse du manoir, Karine Vanasse, et un joueur qui s'était lui-même mis en danger a été évincé. Malheureusement, il s'agissait de Francis, l'hypnologue du groupe, qu'on aurait aimé voir évoluer un peu plus dans le jeu.

Parmi les invités, on retrouve cette année un couple, dont la femme, Karyne, a été choisie pour être une traître. On s'attendait bien sûr à cette sélection, d'autant plus que son conjoint, Mike, un ancien membre des forces armées canadiennes, se vantait dans ce premier épisode de pouvoir décrypter rapidement sa conjointe si toutefois elle était choisie pour infiltrer le camp ennemi.

Cette stratégie avait aussi été utilisée par la production des Traîtres en France, mais les résultats ne se sont pas avérés très concluants. En un épisode, le conjoint avait démasqué son amoureuse traître. Mais qu'en est-il de notre version québécoise?

En entrevue, l'animatrice Karine Vanasse se montrait particulièrement heureuse de ce choix. Elle a bien voulu nous donner son commentaire sur ce qui nous attend avec le couple dans le jeu.

À quel point c'est quand même troublant, des fois, que ton partenaire de vie, tu ne le lis pas si bien que ça, finalement.

Voilà une phrase parfaite, qui nous fait bien comprendre que Karyne devrait se débrouiller encore quelques semaines avant d'être démasquée, au pire, à moins qu'elle se rende directement en finale.

Il faut dire que Karyne est une ex-détective privée et une enquêtrice au Fédéral, qui a l'habitude des missions d'infiltration. Elle racontait donc, dans ce premier épisode, que c'est sa spécialité de mentir pour arriver aux informations qu'elle souhaite avoir. Ce sera donc captivant de la suivre dans le jeu, tandis que Mike semble avoir mis la plupart des invités du manoir dans sa petite poche, grâce à sa jovialité et sa grande bonhommie.

C'est à suivre la semaine prochaine, où vous aurez droit à un deuxième épisode encore meilleur que le premier, c'est promis!

Les traîtres sont diffusés les lundis à 20 h sur les ondes de Noovo. Les épisodes sont aussi offerts en rattrapage sur Noovo.ca et CRAVE.

Lisez ici notre entrevue complète avec Karine Vanasse, qui nous dit TOUT sur cette deuxième saison déjà addictive.