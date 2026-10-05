Un conflit d'intérêts pour JF dans Antigang?

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les relations intimes dans Antigang sont compliquées, ce qui, avouons-le, rend le visionnement particulièrement captivant.

Après la « p'tite vite » entre Bénédicte (Catherine St-Laurent) et Marchand (Sébastien Ricard) au mariage, puis les retrouvailles de Carolanne (Karine Gonthier-Hyndman) et Zachary Charbonneau (Olivier Gervais-Courchesne) la semaine dernière, voilà que les amours de Jean-François Bégin (Patrice Robitaille) seront sous la loupe cette semaine.

Comme on le sait, l'enquêteur fréquente la journaliste Valérie Champagne (Catherine de Léan), qui semble se servir de ses séances de couchette pour alimenter les pages de son journal. Une situation qui pose un conflit d'intérêts, qui sera soulevé cette semaine si l'on se fie aux images de la bande-annonce ci-dessous.

Depuis le début de la quotidienne, la vie privée de JF est conservée assez secrète. On sait qu'il a autrefois eu des relations avec Bénédicte et Mathilde (Catherine Trudeau), deux de ses collègues. Est-ce que sa relation avec Valérie va lui causer plus de tort que de bien?

C'est ce que nous saurons dans Antigang, dont les épisodes sont présentés du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada. La série ne fait d'ailleurs pas relâche ce soir pour les élections provinciales, une bonne nouvelle pour les télévores!