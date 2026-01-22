Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Un concurrent se retrouve dans une situation précaire sur le plateau d'Épique

Auriez-vous vu su garder votre calme?

Épique
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La compétition sportive Épique est l'un de nos coups de coeur télé depuis deux ans maintenant.

Ce vendredi, on assistera à la fin des parcours aux Îles-de-la-Madeleine. Quelques participants devront relever un défi dans l'eau et comme les vagues étaient fortes et violentes ce jour-là, certains candidats se sont retrouvés dans une situation précaire.

Ce fut le cas de Malik de l'équipe des Verts. Dans la bande-annonce du prochain épisode, on peut voir le jeune homme se débattre dans l'eau alors que son frère Sango et son père Ainslie s'inquiètent sur la berge.

Voyez l'extrait au bas de l'article.

Le papa a d'ailleurs repartagé la vidéo en écrivant : « Ouf!! Le coeur de papa était en panique rempli d angoisse!!! ».

La maman de Malik a aussi commenté la publication : « Ouf difficile pour mon coeur de maman de voir ces images mais il est fort mon fils 🏋🏾‍♀️🥰 »

À noter que les trios qui arriveront derniers du parcours Havre-aux-Maisons et Grande-Entrée devront s'affronter au ballotage afin de garder leur place au sein de la compétition. Un premier trio sera éliminé cette semaine.

La saison 2 d'Épique est diffusée les vendredis à 20 h sur les ondes de Télé-Québec.

On se rappellera que ce n'est pas la première fois que la production d'Épique doit gérer une situation critique puisque l'an dernier, en début de saison, plusieurs joueurs avaient subi de l'hypothermie.

Mentionné dans cet article

Épique
Épique
2025 - Aujourd'hui
En cours

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.5 - 2ca42e33