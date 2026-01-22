Un concurrent se retrouve dans une situation précaire sur le plateau d'Épique

La compétition sportive Épique est l'un de nos coups de coeur télé depuis deux ans maintenant.

Ce vendredi, on assistera à la fin des parcours aux Îles-de-la-Madeleine. Quelques participants devront relever un défi dans l'eau et comme les vagues étaient fortes et violentes ce jour-là, certains candidats se sont retrouvés dans une situation précaire.

Ce fut le cas de Malik de l'équipe des Verts. Dans la bande-annonce du prochain épisode, on peut voir le jeune homme se débattre dans l'eau alors que son frère Sango et son père Ainslie s'inquiètent sur la berge.

Voyez l'extrait au bas de l'article.

Le papa a d'ailleurs repartagé la vidéo en écrivant : « Ouf!! Le coeur de papa était en panique rempli d angoisse!!! ».

La maman de Malik a aussi commenté la publication : « Ouf difficile pour mon coeur de maman de voir ces images mais il est fort mon fils 🏋🏾‍♀️🥰 »

À noter que les trios qui arriveront derniers du parcours Havre-aux-Maisons et Grande-Entrée devront s'affronter au ballotage afin de garder leur place au sein de la compétition. Un premier trio sera éliminé cette semaine.

La saison 2 d'Épique est diffusée les vendredis à 20 h sur les ondes de Télé-Québec.

On se rappellera que ce n'est pas la première fois que la production d'Épique doit gérer une situation critique puisque l'an dernier, en début de saison, plusieurs joueurs avaient subi de l'hypothermie.