Un changement majeur viendra bouleverser les auditions à l'aveugle de La Voix!

Après des mois d'attente, c'est enfin ce soir que débutera la 10e saison de la compétition de chant la plus populaire au Québec, La Voix! En fait, depuis la toute première itération du célèbre concours diffusé à TVA, le talent qui est parvenu à nos oreilles est tout simplement incroyable. Et pour cause, l'émission a été la plateforme qui a propulsé la carrière de bon nombre d'artistes détenant désormais un sublime succès. Les Rafaëlle Roy, Yama Laurent, Ludovick Bourgeois et Charlotte Cardin ont ainsi tous en commun d'avoir été révélés au grand public quand un ou plusieurs fauteuils rouges se sont retournés pour eux.

À l'aube de la nouvelle saison, nous avons eu le bonheur d'apprendre qu'une foule de changements composeront la compétition, dont un lors des auditions à l'aveugle qui risque d'amener une bonne dose de discorde chez les coachs.

En effet, le fameux bouton de blocage a été revu et permet désormais à un coach d'empêcher un autre de choisir un candidat ou une candidate, de façon plus tardive qu'auparavant. Sur les réseaux sociaux, l'animateur Charles Lafortune a expliqué les grandes lignes de cette approche renouvelée qui, avouons-le, apportera un peu de piquant à la compétition!

Comment fonctionne ce nouveau bouton de blocage? Quand un coach se retourne pour qu'un candidat puisse rejoindre son équipe, ce dernier espère certainement qu'aucun autre ne tentera de lui dérober le talentueux artiste. Or, quand un second, puis un troisième coach se tournent pour le même artiste, le jeu de la persuasion est enclenché. Chacun doit alors se vanter et user de paroles intelligentes afin d'espérer attirer le candidat. Le nouveau bouton de blocage pourrait considérablement changer la donne, lui qui peut maintenant être enclenché tout juste avant que le chanteur ne décide avec qui il désire travailler.

Voilà une nouveauté particulièrement intéressante, qu'il nous tarde de voir à l'oeuvre! Qui sait, le bouton sera peut-être utilisé dès ce soir, pour la grande première?

L'émission La Voix est diffusée le dimanche à 19 h, sur les ondes de TVA.