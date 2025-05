Un changement à l'animation de Bonsoir Bonsoir d'ici le retour de Jean-Philippe Wauthier

À compter du 2 juin prochain, ce ne sera plus Marie-Claude Barrette qui animera Bonsoir bonsoir, en remplacement de Jean-Philippe Wauthier qui a dû se retirer pour prendre soin de sa santé.

En effet, l'animatrice avait des engagements préalables pour l'été, ce qui fait que la production doit procéder à un nouveau changement.

Ainsi, c'est nul autre que Jean-Sébastien Girard qui prendra le relais, le grand complice de Jean-Philippe Wauthier depuis plus de 10 ans à La soirée est (encore) jeune puis La journée (est encore jeune).

La direction de Radio-Canada et la production de Bonsoir Bonsoir! tiennent à remercier chaleureusement Marie-Claude Barrette qui a su se rendre disponible rapidement et accepter ce mandat de remplacement de dernière minute avec beaucoup d'enthousiasme. Nous sommes très reconnaissants pour son engagement et son professionnalisme impeccable.

Il reste donc trois semaines en compagnie de Marie-Claude Barrette avant le changement.

Jean-Sébastien Girard saura certainement donner le ton estival que les téléspectateurs recherchent avec cette émission. Saura-t-il se départir de son petit coussin pour ce mandat important? C'est avec le sourire que nous disons : c'est à suivre!

Bonsoir bonsoir se poursuit, du lundi au jeudi à 21 h, sur les ondes de Radio-Canada.