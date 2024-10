Un candidat étoile de Les chefs à Masterchef Québec la semaine prochaine

L'émotion était particulièrement vive cette semaine à Masterchef Québec, alors que Jordan a dû remettre son tablier. On sent que les candidats commencent à être fatigués et que les défis prennent en difficulté, semaine après semaine.

Ce sera plus que vrai la semaine prochaine, alors que les neuf candidats toujours dans l'aventure devront se prêter à un relais à l'aveugle. Décidément, la production ne leur rend pas la tâche facile!

Avant d'en arriver là, les cuisiniers amateurs devront toutefois en découdre avec une boîte mystère qui nous ramène à la question suivante : la poule ou l'oeuf? En effet, dans la boîte, on retrouve des oeufs de différentes origines et de la volaille.

Voyez un extrait en primeur ci-dessous.

Plus encore, nous aurons droit à la visite d'un candidat étoile de l'émission Les chefs, Amine Laabi (voir sa photo ici).

On se souviendra qu'Amine s'était rendu en finale de la compétition culinaire en 2022, sans toutefois gagner. Il avait toutefois remporté son pari en gagnant le coeur des nombreux téléspectateurs. Ce sera donc un plaisir de le retrouver aux côtés de Stefano Faita et Martin Picard, dans la cuisine de Masterchef. On peut s'attendre à un défi aux saveurs marocaines, ce qui serait génial!

La saison de Masterchef Québec se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h 30, sur les ondes de TVA.