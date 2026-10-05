Un candidat d'une autre téléréalité dans Un souper presque parfait cette semaine

Alors qu'il y a deux semaines, un ancien candidat des Traîtres concourrait à Un souper presque parfait (tous les détails ici), voilà qu'un autre participant d'une téléréalité de Noovo débarque à l'émission.

En effet, Cliff fera partie de la semaine « Rive-Nord ». On a précédemment pu voir ce dernier dans la première saison d'Aller simple : La téléréalité. Dans cette émission inspirée de la fiction québécoise du même nom, dix nouveaux visiteurs doivent garder leur plus grand secret caché afin de se rendre le plus loin possible dans l'aventure, et ainsi mettre la main sur un prix pouvant aller jusqu'à 50 000 $.

Voyez sa photo ci-dessous.

Le secret de Cliff était qu'il avait déjà dansé nu pour gagner sa vie. Sera-t-il question de la précédente profession du conducteur de chariot élévateur lors d'un des soupers presque parfaits de la semaine? À suivre!

Cliff sera accompagné par Isabelle, une femme de ménage de 52 ans, Rebecca, une étudiante en secrétariat de 23 ans, Marc-André, un superviseur des tables de jeu au casino de 46 ans et de Mégane, une étudiante en biologie de 24 ans. On peut certainement parler d'un éventail de personnalités plutôt varié. Ça promet!

Un souper presque parfait est diffusée du lundi au vendredi à 18 h sur les ondes de Noovo.

Notons qu'une deuxième saison d'Aller simple : La téléréalité débarquera sur Crave le 12 octobre.