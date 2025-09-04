Un candidat de Masterchef Québec se blesse dans le premier épisode

Ce dimanche débutera la troisième saison de Masterchef Québec sur les ondes de TVA.

Dans cet épisode, nous rencontrerons les 16 cuisiniers amateurs. Parmi eux, on retrouve un médecin de famille de 42 ans.

Jean-Sébastien [photo ici] de Laval n'aura pas une, mais deux incartades avec un couteau en cuisinant son plat signature lors du premier défi.

Il se fera taquiner par les juges et ses confrères puisqu'il est le seul docteur de la brigade et le premier à avoir besoin de soins.

Si tous les dimanches seront réservés à des éliminations, la première soirée permettra aux candidats de remporter la fameuse épinglette d'immunité qui pourrait sauver le cuisinier détenteur d'un mauvais pas au cours de la saison. Celui-ci pourra l'utiliser à tout moment s'il a des doutes sur la réussite de son plat.

Autre nouveauté : les juges Stefano et Martin seront accompagnés tout au long de la saison par trois personnalités, soit Jonathan Garnier, Chuck Hughes et Marina Orsini, qui représentera la « cuisinière amatrice typique québécoise ». Ceux-ci commenteront les recettes des candidats dès le premier dimanche soir.

Le niveau culinaire sera encore plus impressionnant que l'an dernier. Ne manquez pas le début de la saison de Masterchef Québec ce dimanche 7 septembre à 20 h 30, à TVA. Les épisodes seront diffusés les dimanches à 20 h 30 et du lundi au mercredi à 19 h 30 toute la saison.