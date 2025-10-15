Accueil
Un cadeau pour les fans des Cowboys Fringants

Les Cowboys Fringants comme vous ne les avez jamais vus!

Image de l'article Un cadeau pour les fans des Cowboys Fringants
Élizabeth Lepage-Boily
La Tribu vous invite à revivre l'ambiance d'un concert des Cowboys Fringants, comme si vous y étiez.

Ce concert-événement a été capté au Centre Vidéotron en janvier 2023, pendant la tournée Les Antipodes, qui a battu tous les records d'assistance et de vente de billets.

Voyez nos photos et nos impressions de ce spectacle en 2023 ici.

Les Cowboys Fringants avaient l'habitude des concerts à grand déploiement. Chaque spectacle était une grande fête duquel les spectateurs ressortaient irrémédiablement avec un grand sourire et le coeur plein. Pas de doute que cette visite dans les salles de cinéma sera tout aussi gratifiante.

Le film concert-événement prendra l'affiche dans les cinémas partout au Québec dès le 14 novembre.

Voyez un extrait ci-dessous.

