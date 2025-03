Un autre rôle à la télé pour Benjamin Gratton?

Chaque fois que Benjamin Gratton apparait dans STAT, il nous charme instantanément. Ses talents d'acteur ne sont plus à prouver.

Dans une vidéo récemment partagée sur ses réseaux sociaux, son père, Mathieu Gratton, raconte que le jeune homme a eu la chance de passer une audition récemment.

« Que fallait-il que tu fasses? », demande-t-il à son fils.

« Il fallait que je répète des textes », répond le garçon sur le spectre de l'autisme.

Le papa poursuit : « On ne peut pas vous dire c'est quoi, c'est super confidentiel. On ne peut pas vous dire s'il l'a eu ou pas non plus, mais la beauté de la chose, c'est qu'il y a des gens qui pensent à lui, et qui pensent à intégrer des gens différents. »

Nous vous recommandons de visionner cette adorable vidéo (ci-dessous), où le père jongle avec son bébé, Leonard, pendant qu'il pose des questions à son aîné. Une formidable tranche de vie!

Nous espérons de tout coeur retrouver Benjamin à la télé prochainement! Vive la diversité à l'écran!

