Un autre diffuseur pour Sorcières? Rien n'est impossible!

C'est le moment plus que jamais de faire entendre votre voix, si vous souhaitez voir la série Sorcières se poursuivre au-delà de la deuxième saison. Depuis que TVA a annoncé qu'il débranchait hâtivement la série, pour des raisons financières, les choses semblent sans espoir pour cette production originale.

Mais peut-être pas...

Nous avons eu vent que les producteurs de la série tentent actuellement de trouver une autre solution, pour permettre au projet de se poursuivre. Autre chaîne, plateformes : plusieurs options semblent intéressantes pour que nous puissions continuer de côtoyer Joe, Agnès, Beth et les habitants de Sainte-Piété.

On se rappellera que la série Nuit Blanche avait connu le même traitement avant d'être réanimée par Prime Vidéo. Pourrait-ce être le cas pour Sorcières? D'un autre côté, la série Hôtel n'avait pas eu la même chance, malgré la création d'une pétition qui comptait des milliers de signatures.

Chose certaine, il y a encore plusieurs intrigues qui méritent encore d'être explorées, notamment celle de Louise Robinson qui se fait invisible depuis le début. Où est celle qui dirigeait la commune avec des ambitions démesurées et inquiétantes?

Les téléspectateurs craignent une finale qui va laisser en plan plusieurs histoires inachevées. Les auteurs Germain Larochelle et Marie-Josée Ouellet, la distribution et le public ne méritent-ils pas une finale digne de ce nom? Certainement!

Faites entendre votre voix et soulignez votre intérêt à voir une troisième saison de Sorcières. On ne sait jamais ce que le dieu cornu et la triple déesse peuvent faire, avec un peu d'aide de votre part!