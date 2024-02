Cette semaine, l'équipe d'Un souper presque parfait prendra la direction du Saguenay.

Parmi les cinq concurrents, on retrouvera un chanteur que les téléspectateurs ont découvert à la huitième saison de La voix.

En effet, Clément Jacques cuisinera vendredi. Il surprendra ses invités « avec des choix originaux ».

Chose certaine, on ne risque pas de s'ennuyer avec Nancy et ses gros cornichons, Denis et la langue sortie, Simon et son menu de luxe ainsi que Maïka et son grand-papa!

C'est à ne pas manquer!

Les participants montréalais de la semaine dernière ont mis la barre haute pour leurs successeurs Saguenéens alors que plusieurs fans de l'émission les ont qualifiés d'un des meilleurs groupes de tous les temps.

Parmi les moments mémorables de cette semaine dans la métropole? Le repas dispendieux de Kevin dont la facture s'élevait à près de 2 000 $. Apprenez-en plus ici.