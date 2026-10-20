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Un ancien candidat de Star Académie interprétera le fameux Ben Brault dans Indéfendable

Voici quand vous ferez sa rencontre.

Sur la photo : Michel Laperrière
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce lundi, au terme d'un épisode particulièrement efficace d'Indéfendable, nous sommes des milliers à nous poser la même question : qui est le fameux Ben Brault qui faisait fredonner Me Lapointe?

Dans l'intrigue de la quotidienne, il s'agit de la prochaine cause de Me Lapointe, le toujours excellent Michel Laperrière, avec ce client qui est accusé de violence conjugale par ses ex-conjointes. Le dossier de la défense se trouvait dans l'ordinateur qui a été dérobé.

C'est ce jeudi que vous ferez la rencontre de ce nouveau personnage, qui sera interprété par un ancien candidat de Star Académie et La voix.

En effet, c'est Simon Morin (voir sa photo ici) qui prêtera ses traits au personnage de Ben Brault. Est-il vraiment coupable des crimes dont on l'accuse?

On se souviendra qu'il ne s'agit pas des premiers pas de Simon Morin dans la fiction, lui qui a tenu la vedette de la série Chaos en 2021, où il interprétait le chanteur rock Invo.

Ce sera donc un plaisir de le retrouver dans un nouveau contexte lui permettant de mélanger le jeu et le chant.

Notons que l'épisode de ce lundi a donné lieu à de formidables performances, notamment de la part d'Alexandre L'Heureux, qui continue d'épater dans le rôle d'un concierge maintenant accusé de deux meurtres qu'il ne semble pas avoir commis. La science pourrait être la clé dans ce dossier.

Nous avons aussi beaucoup aimé le travail de Paul Doucet, qui donne vie à Me Duguay, un homme dont le parcours a été affecté par un accident de la route ayant causé la mort de sa conjointe et le handicap de son fils, apprenait-on ce lundi. Michel Laperrière continue aussi de nous captiver, ce qui fut le cas ce soir lorsqu'il a confronté son stagiaire pour les imprudences qui ont occasionné le vol de son ordinateur. Est-ce que le stage de Gabriel Sirois au Cabinet Lapointe-Madonald-Nolin se termine ici ou sa mère, Claude, va s'en mêler?

C'est à suivre dans Indéfendable, du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.

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