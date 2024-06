Le comédien Joey Scarpellino, qui s'est fait connaître du public en jouant l'aîné d'Anne Dorval et de Daniel Brière il y a nombre d'années déjà au petit écran, tourne la page sur sa vingtaine. Celui qui a d'abord interprété Thomas Parent (dans Les Parent) avant de se lancer dans une carrière de cinéma au Québec et à Hollywood a ainsi fêté son 30e anniversaire dans un décor enchanteur et entouré d'amis.

Voyez des images au bas de ce texte.

Parmi les personnalités l'entourant pour l'occasion, les comédiens Pier-Luc Funk, Antoine Olivier Pilon et l'animatrice Marina Bastarache (avec qui Joey Scarpellino a travaillé à l'époque de Code F et Code G à Vrak.TV(repose en paix!)). Étaient aussi de la partie le chanteur Olivier Dion et sa copine, la créatrice de contenu Emy-Jade Greaves, la mannequin Camille Portugais, l'ex-candidat d'Occupation Double Étienne Jolicoeur et le joueur de hockey Jean-Sébastien Dea, pour n'en nommer que quelques-uns.

Tout de blanc vêtu, on peut dire que le fêté a fait toute une impression!