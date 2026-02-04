Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Un acteur de Dumas animera la prochaine cérémonie des Prix Gémeaux

Une excellente nouvelle!

Image de l'article Un acteur de «Dumas» animera la prochaine cérémonie des Prix Gémeaux
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Radio-Canada nous apprend ce mercredi que l'acteur Jason Roy Léveillée a été choisi pour animer le 41e Gala des prix Gémeaux.

« La télévision est au cœur de ma vie depuis plus de 25 ans », confie Jason Roy Léveillée. « C’est un immense privilège de piloter cette soirée prestigieuse qui couronne les artisans et les œuvres ayant marqué notre imaginaire cette année. Je suis prêt à relever ce défi avec tout mon cœur. »

« Son énergie, sa créativité et sa personnalité promettent d’insuffler un nouvel élan au Gala, et nous avons très hâte de le voir briller et charmer l’audience », souligne souligne Chantal Côté, directrice générale de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision - section Québec.

L'acteur succède à Véronique Cloutier, qui avait tenu la barre de la 40e édition en 2025.

Jean-François Blais réalisera la cérémonie en plus d'en faire la mise en scène. Maxime Lalanne se chargera de la direction musicale et les chorégraphies seront imaginées par Samuel Chouinard.

La 41 édition des Prix Gémeaux se tiendra le dimanche 13 septembre 2026.

On peut présentement voir Jason Roy Léveillée briller sur nos écrans dans la série Dumas. Il a été nommé aux Gémeaux l'an dernier dans la catégorie « Meilleure réalisation : jeunesse - fiction » pour la saison 2 de Les cavaliers.

Mentionné dans cet article

Photo de Jason Roy Léveillée
Jason Roy Léveillée

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.5 - 2ca42e33