Un acteur de Dumas animera la prochaine cérémonie des Prix Gémeaux

Radio-Canada nous apprend ce mercredi que l'acteur Jason Roy Léveillée a été choisi pour animer le 41e Gala des prix Gémeaux.

« La télévision est au cœur de ma vie depuis plus de 25 ans », confie Jason Roy Léveillée. « C’est un immense privilège de piloter cette soirée prestigieuse qui couronne les artisans et les œuvres ayant marqué notre imaginaire cette année. Je suis prêt à relever ce défi avec tout mon cœur. »

« Son énergie, sa créativité et sa personnalité promettent d’insuffler un nouvel élan au Gala, et nous avons très hâte de le voir briller et charmer l’audience », souligne souligne Chantal Côté, directrice générale de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision - section Québec.

L'acteur succède à Véronique Cloutier, qui avait tenu la barre de la 40e édition en 2025.

Jean-François Blais réalisera la cérémonie en plus d'en faire la mise en scène. Maxime Lalanne se chargera de la direction musicale et les chorégraphies seront imaginées par Samuel Chouinard.

La 41 édition des Prix Gémeaux se tiendra le dimanche 13 septembre 2026.

On peut présentement voir Jason Roy Léveillée briller sur nos écrans dans la série Dumas. Il a été nommé aux Gémeaux l'an dernier dans la catégorie « Meilleure réalisation : jeunesse - fiction » pour la saison 2 de Les cavaliers.