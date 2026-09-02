TVA renouvelle cette émission de Jean-Philippe Dion l'hiver prochain

Nous avons eu la chance de discuter avec Jean-Philippe Dion lors du lancement 2026-2027 de TVA ce mardi et ce dernier nous a révélé une bonne nouvelle : Sucré Givré reviendra l'hiver prochain pour une nouvelle saison.

La chose sera annoncée officiellement lors de la dernière émission de la saison de Sucré salé, qui sera diffusée ce vendredi 4 septembre.

« On commence les tournages à partir du mois de novembre », nous confie le producteur et animateur. « On est vraiment là-dedans en ce moment, de cibler : qui seront les givrés? Qu'est-ce qu'on veut faire comme changement? Le show a bien marché. C'est comme mon bonbon, ce show-là. Je ne me prends pas la tête. J'ai du fun. On dirait que ça fait juste m'aérer l'esprit de mon côté producteur qui gère mille affaires. »

Il ajoute : « Avec Star Ac, Sortez-moi d'ici, La vraie nature, tout ça en même temps, on dirait que ça a été long pour moi de me remettre en mode création pour l'animateur que je suis. Et là - je me suis vraiment donné comme mission cet automne de travailler là-dessus - je veux réfléchir à ce que je veux faire comme animateur. Sucré Givré, c'est un show naturel pour moi, mais je pense que j'ai le goût de développer ça va être quoi la suite de ma carrière. »

Lorsqu'on lui demande où il en est dans sa réflexion, il nous répond ceci : « J'ai le goût de parler d'affaires publiques. J'ai le goût d'affaires sociales. Il y a comme un journaliste qui sommeille à l'intérieur de moi. Quand on faisait Accès illimité, il y avait quelque chose d'un peu journalistique. C'était documentaire, c'était très teinté de qui j'étais. J'ai besoin de raconter des histoires, que ce soit des histoires de personnalités connues ou de gens pas connus. Je suis là-dedans. »

Nous le retrouverons donc avec bonheur cet hiver à la barre de Sucré Givré.