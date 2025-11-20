TVA nous fait cadeau d'une nouvelle émission avec Marthe Laverdière pour les fêtes

Vraie passionnée de Noël, Marthe Laverdière vous invite à venir fêter au chalet avec ses invités cette année, grâce à TVA.

Alors que le jardinage hiverne pour ces deux émissions du temps des fêtes, Marthe n’en délaisse pas moins sa passion pour vous en partager une autre : raconter.

Pour l'occasion, elle sera entourée de Philippe Laprise, Guy Jodoin, Nathalie Simard, Guylaine Tremblay, Ève Côté, Marjo et, bien sûr, son beau Minou pour des célébrations sous le thème de la confidence.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

On comprend que cette nouvelle proposition de TVA tente de séduire le même public que La vraie nature des fêtes.

Fidèle à elle-même, Marthe Laverdière pose encore les bonnes questions et s'intéresse à l'humain dans tout ce qu'il a de plus beau. Une émission qui risque de nous réchauffer le coeur et nous faire sourire!

📌 Fêter avec Marthe | À ne pas manquer les 8 et 9 décembre 19h30 à TVA et TVA+