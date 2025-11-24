Accueil
TVA confirme une bonne nouvelle concernant l'une de ses séries phares

Les adeptes seront heureux de l'apprendre.

Image de l'article TVA confirme une bonne nouvelle concernant l'une de ses séries phares
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Alors que la finale de la mi-saison de Les Armes sera diffusée ce lundi soir, la production profite de l'occasion pour annoncer une bonne nouvelle.

En effet, la série écrite par Alexandre Laferrière et réalisée par Jean-Philippe Duval a été renouvelée pour une troisième saison.

La diffusion de celle-ci suivra son cours, donc sera présentée sur les ondes de TVA à compter de l'automne 2026.

Alors que le milieu de la télévision se retrouve plus que jamais dans l'incertitude, il est bon de voir que des projets d'envergure comme celui-ci se renouvellent, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs.

D'ici là, le fossé se creuse de plus en plus entre Louis-Philippe et Maria (Vincent-Guillaume Otis et Victoria Diamond), qui a perdu confiance. Ivan (Alfred Poirier) confie une mission à Audrey Durand (Lou Vincent Desrosiers). Marcel Leblond (Roc Lafortune) demande à Rose Girard (Audrey Price) de poursuivre les trafics de Dad qui a décidé de s'éloigner pour quelque temps. Tandis qu'on s'apprête à finaliser l'échange de prisonniers sur la base, le mercenaire Daniel Colin (Patrick Labbé) fait une révélation explosive au colonel Trudel (Roger Léger). Ce dernier demande à Louis-Philippe de lui dire tout ce que ce prisonnier lui a raconté depuis le début.

Va-t-on revoir bientôt la comédienne Ève Landry, qui doit faire un retour dans l'intrigue?

C'est à ne pas manquer, ce lundi soir à 20 h, sur les ondes de TVA et TVA+. La 2e saison reprendra le lundi 5 janvier à 20 h.

