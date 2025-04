TVA annonce une bonne nouvelle concernant Chanteurs masqués

Ce mercredi, TVA confirme une bonne nouvelle concernant son émission vedette, Chanteurs masqués, qui fera son retour à l'antenne cet automne.

En effet, toute l'équipe de la précédente saison sera de retour, que ce soit l'animateur Sébastien Benoît ou les juges-enquêteurs Anouk Meunier, Mélissa Bédard, Sam Breton et Stéphane Rousseau.

On s'attendait pourtant à quelques changements, puisque Mélissa Bédard, qui vient de donner naissance, a un horaire plutôt chargé devant elle, avec la comédie musicale Chicago et plusieurs autres projets. Même son de cloche pour Stéphane Rousseau dont l'horaire vient de se charger un peu plus, avec un nouveau variété ludique qui sera offert sur Prime Vidéo.

Notons également que cette nouvelle édition de Chanteurs masqués bénéficiera d'un format bonifié, alors que vous aurez droit à des épisodes de 90 minutes chaque dimanche.

Pendant la saison, vous découvrirez plusieurs nouveaux costumes et univers, dont ceux de Cari-belle, Renardo et Na-poulet-on. Nous avons très hâte de découvrir ces personnages qui viendront illuminer nos week-ends.

C'est 1,6 million de personnes, en moyenne, qui étaient branchées sur l'émission chaque dimanche l'an passé.

Les tournages débuteront le 22 mai prochain.

C'est à ne pas manquer l'automne prochain sur les ondes de TVA et TVA+.