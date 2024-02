Entrevue : Tranna Wintour souligne le courage de Barbada

Plus tôt cette saison, Barbada a pris de court de nombreux adeptes de la quotidienne Big Brother Célébrités en quittant de son plein gré la maison de la téléréalité.

Les derniers mots de l'enseignant et drag queen colorée au confessionnal de Big Brother Célébrités résumaient sa décision : « Vous savez, j'entrais dans la maison de Big Brother un peu à reculons. J'ai beaucoup de difficulté à adhérer à un concept où, en bout de ligne, les gens s'entredéchirent un peu, parlent dans le dos, mentent, trahissent. Ça ne me ressemble pas. Je trouve ça difficile de trouver ma place dans cette maison. Ce n’est pas parce que les gens ne sont pas bienveillants, au contraire, mais c'est parce que cette game-là, elle se joue individuellement. »

On savait déjà que Barbada était une joueuse d'équipe et nous nous attendions à une forte vague d'amour et de soutien de la part de la communauté LGBTQ+. Ayant elle-même vécu l'expérience de l'émission, Tranna Wintour nous témoignait en entrevue son soutien à l'ex-candidate. « Je comprends que c'est une expérience tellement intense. Ce n’est pas fait pour tout le monde. J'admire Barbada qui est capable quand même de dire regarde, j'ai essayé, mais ce n’est pas pour moi. »

Elle souligne d'ailleurs une tendance qu'il fait bon de déconstruire, question d'être à l'écoute de ses limites personnelles et en authenticité avec soi : « Je trouve que, en attendant, c'est comme une culture de dire "Lâchez jamais! Lâche pas, lâche pas!" Mais je pense qu'il y a beaucoup de force, parfois, de se dire que "quelque chose n'est pas pour moi, je ne vais pas continuer". D'apprendre à dire non, quand quelque chose ne marche plus pour nous. Et ça, c'est inspirant à sa propre façon. »

Un point de vue inspirant!