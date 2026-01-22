Tout vole en éclat dans Indomptables!

Avez-vous embarqué dans Indomptables depuis le début de sa diffusion? La nouvelle série annuelle de TVA, qui se déroule dans l'univers western, propose une histoire intrigante, alors que deux familles importantes d'un petit village s'opposent, pendant qu'un grave secret pèse sur eux.

Contrairement à Sorcières qui avançait à pas feutrés, Indomptables déballe les punchs à grande vitesse. En gros, ça ne niaise pas!

Ce mercredi, nous avons eu droit à un épisode pivot, qui a mis en place la fameuse chicane, qu'on attendait puis le début, entre les Richer et les Martineau. Alors que le patriarche des Martineau (Stéphane Demers) est entre la vie et la mort, après que son fils (Félix-Antoine Duval) ait décidé de le faire opérer en dépit de l'avis de sa soeur, Philippe Richer souhaite révoquer l'entente de la vente de la meunerie, ce qui priverait ses enfants de leur héritage de 3 millions chacun. En résumé, personne ne sera heureux!

Pendant ce temps, Julie (Marilou Morin) est revenue pour demander de l'argent et on a rapidement compris que le père Richer (Benoît Gouin) la pensait morte. A-t-il voulu la faire assassiner plusieurs années auparavant? Chose certaine, elle avait été témoin d'un meurtre, ce qui l'a poussée à s'enfuir à Calgary. On se doute que la proposition qui lui a été faite à la fin de l'épisode, une maison de plusieurs millions à Calgary en échange d'une promesse de ne plus jamais se montrer le bout du nez, ne sera pas acceptée comme telle.

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs commentent positivement cet épisode :

« Il y a de l'action, ça niaise pas, j'adore.❤ »

« J'adore je me suis attaché des le début c'est super bon toujours hâte au prochain épisode. »

« Ça passe trop vite. Super cette série »

« Très bonne série des intrigues bien ficelées. »

« Ça va faire comme Antigang. Tout le monde chialait après quelques épisodes et là ils peuvent plus s'en passer. »

Évidemment, il y en a certains qui trouvent que la série n'arrive pas à rivaliser avec la série américaine Yellowstone. On vous rappelle que les artisans québécois en télévision doivent constamment jouer d'inventivité pour produire du contenu avec des budgets beaucoup plus restreints que celui de nos voisins du Sud. Comparer les deux serait comme comparer des pommes et des voitures. Plus encore, la production d'Indomptables s'est toujours défendue d'avoir voulu « reproduire Yellowstone », un commentaire qu'on lit beaucoup trop souvent.

En tenant cela pour acquis, les autrices d'Indomptables, Mireille Mayrand-Fiset et Sylvie Bouchard, accompagnés des réalisatrices Sophia Coppola et ont réussi à bien placer les pions de leur intrigue pour nous accrocher et nous donner de bons moments télévisuels les mercredis. La petite guerre qui s'est entamée ce mercredi entre les Richer et Jessica Martineau promet de nous tenir en haleine, tout autant que l'achat impulsif du bar par Paul (Émile Ouellette) pour un million de dollars, au terme d'une joute de poker avec Rita (Joe Bocan). Quand ça va mal, ça va mal!

Indomptables se poursuit les mercredis à 20 h sur les ondes de TVA et sur TVA+.