Tout le monde en parle : Retour sur de confidences bouleversantes concernant Nathalie Simard

Dimanche, Tout le monde en parle diffusait une émission spéciale sur l'année 2005.

Paul Arcand visitait le plateau afin de revenir sur son documentaire Les voleurs d'enfance.

Nathalie Simard avait témoigné dans ce film, ce qui a amené l'animateur à présenter des images de l'entrevue avec le biographe de la chanteuse, Michel Vastel.

Même si on connaît maintenant tous l'histoire terrible de Nathalie Simard, les mots de cet homme nous ont une fois de plus replongé dans le drame et redonné des frissons dans le dos. (photo au bas de l'article)

« Pour m'en sortir ce que j'ai fait, [...] j'ai mis cette photo-là près de mon ordinateur », dit-il en présentant une photo de la petite Nathalie.

« Il a 10 ans, il y a un gars de 40 ans, un soir, qui est entré dans sa chambre, qui a enlevé son pyjama et qui lui a fait ce que vous imaginez. Alors, j'ai dit, n'oublions jamais ça. Mais c'était dur. »

Paul Arcand confirme que, suite aux déclarations de Nathalie en 2004, le taux de dénonciation a grimpé en flèche au Québec. « Je pense qu'elle a donné courage à beaucoup de jeunes, d'enfants devenus adultes, de se dire si Nathalie Simard est capable de le faire, moi aussi je vais être capable de le faire. »

Le journaliste poursuit : « Quand le film est sorti [Les voleurs d'enfance], je me souviens, la DPJ m'avait attaqué - il était même pas encore diffusé dans les salles - en disant que j'aurais les mains pleines de sang parce qu'il y a des enfants qui seraient morts, parce qu'il n'y aurait pas eu de signalement puis de dénonciation. Puis ça a été l'effet inverse. Ce qui prouve que, quand on parle, [...] on amène des gens peut-être à dire que ce que Nathalie Simard a vécu, je l'ai vécu. [...] Si [elle] le fait, moi aussi je suis capable de le faire. »

Précisons que, ce samedi 8 mars, Nathalie Simard a publié des photos de sa fille et de sa petite-fille sur ses réseaux sociaux en écrivant : « Pour elles, je continuerai à me battre.

Pour elles, je poursuivrai mon chemin, ouvrant et défrichant des sentiers encore inexplorés.

Pour elles, je continuerai d’aimer, de donner et de militer pour les droits des femmes ! »

Merci pour ton courage Nathalie!