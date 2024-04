Dimanche, Yves P. Pelletier était de passage sur le plateau de Tout le monde en parle pour faire la promotion de son nouveau livre, Me suivez-vous?.

Guy A. Lepage a mentionné que, du temps de RBO, il y avait des rumeurs voulant que Yves et lui formaient un couple. Ni l'un ni l'autre n'a jamais insisté sur le fait qu'ils n'étaient pas gais, parce qu'il n'y avait rien de mal à être considéré comme un homosexuel.

Plus tard dans l'entrevue, Yves P. Pelletier a raconté une situation survenue il y a quelques années, alors qu'une fan avait tenté d'entrer par effraction chez lui au milieu de la nuit pendant qu'il était dans sa douche. « J'ai appelé la police et la police est venue », dit-il, ce à quoi l'animateur réplique : « Oui, moi j'étais dans la douche, et je lui ai dit... ».

Guy A. Lepage a eu droit à des applaudissements pour sa rapidité d'esprit sur ce gag bien envoyé.

Les téléspectateurs ont aussi salué l'efficacité de la blague. Ce n'est, par contre, pas le seul évènement qui a fait jaser sur les réseaux sociaux, alors qu'un sujet évité délibérément a soulevé des interrogations. Plus de détails ici.

Pour conclure son histoire d'invasion de domicile, Yves P. Pelletier dit ceci : « Ça s'est avéré que c'est une dame qui avait des problèmes psychiatriques. Ça s'est réglé hors cour donc, moi je souhaite qu'elle se soit rétablie, qu'elle soit heureuse et qu'elle ne sonne plus chez moi. »

Précisons que la dernière émission régulière de la saison de Tout le monde en parle sera diffusée la semaine prochaine.