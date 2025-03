Tout le monde en parle cité en exemple : Guy A. Lepage met son grain de sel dans la controverse Pizza Salvatoré

Cette semaine, l'un des copropriétaires de l'entreprise Pizza Salvatoré, Guillaume Abbatiello, a publié une vidéo dans laquelle il insulte violemment le milieu culturel québécois.

C'est après une visite dans les studios de l'émission Tout peut arriver d'ICI Première, avec Marie-Louise Arsenault, qu'il a tourné ces images en direct de sa voiture.

« Je suis le seul entrepreneur autour de la table et là je me dis : "Cal*sse, il y a quelque chose que je ne comprends pas." Nous, quand nos affaires ne fonctionnent pas, on ne va pas dire au gouvernement : "Donnez-nous de l'argent, donnez-nous de l'argent, donnez-nous de l'argent, on veut de l'argent, on veut de l'argent." On se demande pourquoi ça ne marche pas, pourquoi les clients ne viennent pas, est-ce que notre mise en marché n'est pas bonne?

Pendant 40 minutes, personne n'a dit pourquoi ça ne fonctionne pas. Est-ce que le contenu qu'on fait c'est de la merde? Pourquoi nos musées sont vides? Pourquoi nos salles de théâtre sont vides? Ils reçoivent déjà des millions et des millions et des millions et des millions et des millions. Il n'y a personne qui s'intéresse à ce qu'ils font. La seule chose qu'ils disent, c'est : "Si on n'a pas assez d'argent, donnez-nous plus d'argent." J'avais l'air d'être avec une gang d'extraterrestres, ça n'avait aucun bon sens », disait-il.

À un moment, il cite Tout le monde en parle. « On a des Samsung et des iPhone à 1000 $ au bureau, puis on filme avec ça, puis on fait 83 millions de visionnements à tous les mois. Tu te dis, mettons que Tout le monde en parle doit tirer 2 millions peut-être par semaine de code d'écoute. On fait 83 millions avec des cellulaires à 1000 $ à se filmer nous-mêmes comme ça. »

Cela a donc encouragé l'animateur du talk-show dominical à prendre la parole sur les réseaux sociaux. « Je viens de voir la montée de lait du livreur de pizza. Le jour où il voudra démontrer la non-rentabilité du milieu culturel, qu'il choisisse un autre exemple que Tout le monde en parle. Si TLMEP était en bourse, je dirais à mon courtier d'en acheter un max. #zouf »

Guillaume Abbatiello pourrait-il être invité à Tout le monde en parle prochainement, ou peut-être certains de ses associés? À suivre!

Notons que beaucoup de personnalités québécoises ont réagi à la controverse, dont Kim Lévesque-Lizotte, Louis Morissette et le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe.

Précisons que, depuis, Guillaume Abbatiello a formulé des excuses « auprès de [s]es frères et sœurs, de [s]es collègues, des 3500 membres de l’équipe et des gens du domaine artistique ».

Écoutez la vidéo ci-dessous.