Thomas Vallières s'illustre dans la finale de saison d'Indéfendable : « Ils ont vraiment fait exprès de ne rien me dire »

La dernière année fut particulièrement florissante pour le comédien Thomas Vallières, entre son rôle d'importance dans la série Sorcières et la finale de la troisième saison d'Indéfendable, qui place son personnage du sergent Diaz au centre de l'attention. Issu de la scène théâtrale et de la télévision jeunesse avec Tactik, le comédien évolue dans le milieu artistique depuis une quinzaine d'années. C'est toutefois depuis 2024 qu'on le voit davantage dans notre petit écran, au grand bonheur des téléspectateurs qui découvrent son immense talent et son charisme.

Dans la conclusion de la troisième saison d'Indéfendable, les adeptes de la quotidienne ont été surpris de découvrir les véritables intentions du sergent Diaz, qui est finalement associé au crime organisé. Plus encore, celui-ci a fait disparaître l'arme avec laquelle Dylan Blondin menaçait Léo Macdonald, confirmant dès lors son statut de ripou. Ce faisant, Léo se retrouvera dans l'eau chaude l'automne prochain, après avoir commis un délit de fuite ayant causé la mort. L'autrice nous parlait de la suite ici.

En entrevue, nous avons souhaité discuter de ce revirement de situation avec le principal intéressé, Thomas Vallières, qui se montre ravi de voir son personnage prendre en influence.

« La production, ils ont vraiment fait exprès de ne rien me dire. Ils ont voulu s'assurer que je ne sache rien. Comme ça, ça ne teinte pas mon jeu », nous raconte-t-il d'emblée en parlant des allégeances de son personnage. « Selon moi, Diaz est un bon sergent-détective. Je fais bien le travail comme il le faut. C'est vraiment quand j'ai reçu les derniers scripts que j'ai dit "OK, on s'en va là". »

C'est le fun qu'il y ait autant une twist pour les spectateurs que pour moi aussi.

« Mine de rien, on se met à réfléchir : où est-ce que ça pourrait aller? », poursuit-il. « Moi, ça m'alimente en tant que comédien. On va explorer un autre aspect du sergent. Un aspect plus dark, si on veut. C'est quoi ses motivations derrière ça? Pourquoi est-ce qu'il est un ripou? C'est tout cet aspect-là qui vient enrichir le personnage et qui moi, en tant que comédien, me fait rêver quoi! »

Thomas revient sur le tournage de ce dernier épisode surprenant de saison : « L'orchestration de ça, c'est quand même assez fascinant à voir. Il y avait une belle énergie fébrile parce qu'on tourne la dernière, c'est le gros punch, on y va. J'étais assez excité, rendu sur le plateau, de faire ça! »

Même dans les quelques secondes qu'on voit Diaz ramasser l'arme et se cacher, je voulais déjà commencer à placer cette nouvelle facette du personnage. Un côté un peu plus sombre. Il est en contrôle, il sait ce qu'il fait.

Tout en voulant conserver sa part du mystère, voici ce que le comédien a accepté de nous dire concernant l'intrigue que nous verrons la saison prochaine, comme les tournages ont repris la semaine dernière : « Il y aura de belles surprises! Il y a des trucs que j'apprends sur le personnage que j'ai trouvé hyper intéressants, qui expliquent un peu. On voit plus ses valeurs, on voit plus qui il est au fond. Ce que j'ai aimé de la saison 3, c'est qu'il fait les trucs un peu à sa manière. Il est très confiant, à la limite un peu arrogant. Mais là, on découvre un autre côté de lui qui est, selon moi, encore plus en contrôle. Il fait les choses comme il le veut, à sa manière, mais il veut bien les faire. »

Sans trop en dévoiler, il a une motivation qui est quand même profonde et qui, pour moi, fait en sorte que je ne juge pas le personnage. Il est motivé par des raisons qui, selon moi, peuvent être légitimes.

Thomas Vallières confirme que son personnage prendra en importance au début de la prochaine saison : « De belles scènes avec plus de mordant, si on veut », nous indique-t-il en riant. Sans trop en dire, il nous confirme que son personnage sera présent à l'écran pendant plusieurs semaines : « Je tournais la semaine dernière, je tourne cette semaine et la semaine prochaine. »

Le comédien chérit son passage sur le plateau de la quotidienne : « C'est sûr qu'on veut s'assurer de bien livrer la marchandise. Il y a des sommités là-dedans. Je veux dire, Michel Laperrière, chaque fois, je le regarde jouer et j'oublie que je joue avec lui tellement il est incroyable! De voir ces personnes-là travailler, j'essaie d'absorber le plus d'informations possible pour pouvoir les utiliser ensuite dans ma pratique, dans mon art. Je suis extrêmement reconnaissant de ça! Un jour, on ne se le cachera pas, ça va se terminer pour moi, pour Diaz, pour la série. J'espère vraiment pouvoir prendre tout ce que j'aurai acquis et pouvoir l'exploiter ailleurs. »

Nous formulons en ce sens le souhait de voir davantage ce fascinant comédien dans nos écrans. En attendant, il faudra patienter jusqu'à l'automne prochain pour découvrir les machinations du sergent Diaz, telles que concoctées par l'autrice Izabel Chevrier pour la 4e saison d'Indéfendable.

____________________

Indéfendable saison 4 | De retour en septembre!

Tous les épisodes de la saison 3 sont disponibles en rattrapage sur TVA+!