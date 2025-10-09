Thomas Beaudoin ressemble comme deux gouttes d'eau à Henry Cavill dans ce nouveau projet

Dans la série Bedaine, écrite et interprétée par Ryan Doucette et tournée au Nouveau-Brunswick, Thomas Beaudoin incarne un superhéros appelé Super Merveilleux.
Le lutteur Marko Estrada, qui figure également au générique de la production, a récemment partagé une photo de l'acteur et lui sur le plateau.
On peut y apercevoir pour la première fois le personnage moustachu de Thomas.
Bien des gens constatent la ressemblance frappante entre l'acteur québécois vivant maintenant en Californie et Henry Cavill, l'interprète de Superman au cinéma.
- « C'est la version québécoise de Henry Cavill 😮 »
- « Le double de Henry Cavill ?! »
- « Je pensais que c'était Henry Cavill »
Un internaute s'est même amusé à faire un montage pour illustrer le parallèle.
Précisons que Bedaine raconte l'histoire du superhéros Le Moineau, qui mène une existence triste et misérable dans son village natal de Sainte-Lucie-des-Lueurs, en Nouvelle-Écosse, depuis la mort tragique de sa partenaire Roxy Ruby. Il traîne désormais le surnom moqueur de Bedaine dans un concessionnaire miteux, essayant d'oublier le héros qu'il a été.
Super Merveilleux est son ancien coéquipier charismatique, au sommet de la gloire, qui lui rappelle constamment ses échecs.
Les tournages de la série Bedaine sont maintenant terminés. Les huit épisodes seront mis en ligne sur ICI TOU.TV EXTRA au cours de la saison 2025-2026.