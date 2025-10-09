Thomas Beaudoin ressemble comme deux gouttes d'eau à Henry Cavill dans ce nouveau projet

Dans la série Bedaine, écrite et interprétée par Ryan Doucette et tournée au Nouveau-Brunswick, Thomas Beaudoin incarne un superhéros appelé Super Merveilleux.

Le lutteur Marko Estrada, qui figure également au générique de la production, a récemment partagé une photo de l'acteur et lui sur le plateau.

On peut y apercevoir pour la première fois le personnage moustachu de Thomas.

Voyez la publication au bas de l'article.

Bien des gens constatent la ressemblance frappante entre l'acteur québécois vivant maintenant en Californie et Henry Cavill, l'interprète de Superman au cinéma.

« C'est la version québécoise de Henry Cavill 😮 »

« Le double de Henry Cavill ?! »

« Je pensais que c'était Henry Cavill »

Un internaute s'est même amusé à faire un montage pour illustrer le parallèle.