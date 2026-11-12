Tentative d'assassinat sur Michel Martineau dans Indomptables : Le public spécule

Ce mercredi dans Indomptables, les vérités ont éclaté, alors que Julie (Marilou Morin) apprenait l'identité de son enfant, qu'elle croyait avoir perdu à la naissance. Si vous n'avez pas encore regardé l'épisode en question, mieux vaut cesser votre lecture maintenant.

Ainsi, on apprenait que Julie était inconsciente au moment de la naissance du bébé et que c'est Sophie Demers (Mélanie Pilon) qui a pris la responsabilité de l'enfant, allant jusqu'à prétendre être sa mère, le tout avec la complicité de certaines personnes de St-Aubertin, dont René Vaillancourt (Stéphane Jacques).

Alors que Florence (Marilou Forgues) manquait toujours à l'appel, tout le monde s'activait pour la retrouver. Pendant ce temps, quelqu'un tentait d'assassiner Michel Martineau (Stéphane Demers), qui l'a finalement échappé belle, avec une écorchure au cou. Le criminel a quitté à toute vitesse sur sa moto.

Les téléspectateurs ont une bonne idée de qui pourrait être derrière la visière de ce casque de moto :

« C'est une fille je pense, elle avait une queue de cheval »

« Je pense "Joe bocan" »

« Bonne déduction pour Rita! »

« C'est Rita qui a tiré pour venger son fils »

En effet, l'hypothèse voulant que ce soit Rita (Joe Bocan) est assez crédible. L'ancienne propriétaire du bar de St-Aubertin a menti concernant ses allées et venues dans les derniers épisodes. Plus encore, elle est en colère et en deuil, après avoir appris que Michel Martineau a assassiné son fils plusieurs années auparavant. Elle avait aussi tenté de se venger d'Évelyne (Geneviève Rochette) en faisant du chantage.

Par contre, d'autres pensent que ce pourrait être Louis (Félix-Antoine Bénard) qui aurait tenté d'assassiner son père, celui qui a été un bourreau pour lui toute sa vie. D'autres pensent plutôt que c'est Philippe (Benoît Gouin) qui aurait commandé un assassinat.

Évidemment, un autre commentaire revient constamment sur les réseaux sociaux : « Ça ne peut pas se terminer cette année, c’est trop bon, je ne comprends vraiment pas pourquoi, mais on dirait qu’ils coupent toujours les meilleures (Sorcières). Cette série est captivante et mérite d’être sauvée. 😕 »

Indomptables se poursuit jusqu'au 2 décembre, les mercredis à 20 h, sur les ondes de TVA.