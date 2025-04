Témoignage touchant de MC Gilles à Tout le monde en parle

Comme il l'a déjà mentionné par le passé, MC Gilles a eu des soucis de santé mentale au cours des dernières années et a visité l'hôpital Louis-H. Lafontaine, soit l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal.

Dimanche soir, Florence Longpré était sur le plateau de Tout le monde en parle afin de présenter de sa nouvelle série, Empathie, qui raconte l'histoire d'une psychiatre, ancienne criminologue, qui atterrit à l’Institut psychiatrique Mont-Royal et rencontre une pléiade de patients colorés et attachants.

Le coanimateur, qui a été conquis par sa série, s'est ouvert à elle et aux téléspectateurs.

« J'ai parlé de ça, mon problème de santé mentale, mais je n'ai pas eu le temps de dire que, tu sais, l'infirmière qui vient te jaser le soir, quand tu parles plus, [...] qui prend le temps, [ça fait une différence]. »

« C'était bon la bouffe à Louis-H, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise! », dit-il en riant. « Tu es isolé, pis il faut que tu te reconstruises. Moi, j'y croyais pas me reconstruire. Je l'ai dit ici et je le répète. Si, en ce moment, vous ne croyez pas à la lumière, vous allez en voir une. »

Il ajoute : « Il y a un préposé aux bénéficiaires - je sais que tu as déjà fait ce travail-là aussi [NDLR : s'adresse à Florence] - qui me dit : "je sais que t'aimes ça le pouding". Alors, il m'a amené un deuxième pouding. Mais juste ça. Et ça a l'air absurde, là, mais en y repensant aujourd'hui, mon deuxième pouding m'a fait dire : "ben, j'pense que je vais me donner une autre chance". »

« Tu as réussi à transmettre ça dans ta série, pis, pour ça, félicitations », conclut-il.

Empathie sera offert sur Crave dès le 10 avril prochain.