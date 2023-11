Télé-Québec rendra hommage à Karl Tremblay avec un concert symphonique des Cowboys Fringants

Dans ce spectacle unique tourné en décembre 2020, Les Cowboys Fringants ont investi la Maison symphonique avec leur fougue habituelle pour présenter un florilège de leurs chansons.

Sous la direction du chef d’orchestre Simon Leclerc, le groupe reçoit la soprano Karina Gauvin, qui chante avec les plus grands orchestres du monde, et le baryton Dominique Côté, qui a notamment interprété Don Quichotte. Une rare occasion de redécouvrir les plus grands classiques du groupe le plus marquant de sa génération sur des airs symphoniques inoubliables.

Les Cowboys Fringants en concert avec l’Orchestre symphonique de Montréal

Le mardi 28 novembre à 20 h ׀ En rappel le vendredi 1er décembre à 21 h et le samedi 2 décembre à 21 h. Le spectacle sera également présenté gratuitement en simultané sur le Web et sur l’application Télé-Québec.

