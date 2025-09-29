Tammy nous parle de son élimination : « Ça a été une peine d'amour »

Dimanche, c'est la pétillante Tammy qui a été éliminée de Masterchef Québec.

Comme Martin Picard l'a si bien dit, « il va y avoir moins de soleil dans la cuisine Masterchef » à partir de maintenant.

La gestionnaire de projets a vécu ce moment déchirant comme une rupture amoureuse. « Tu reviens chez vous et tu te dis "Câline, j'avais juste un piment de plus à mettre et ça passait". Tu vis comme dans le regret. »

Ça m'a pris un bon deux ou trois semaines à m'en remettre de toutes ces émotions-là. C'est de reprendre sa vie normale en ayant vécu quelque chose de fou.

« J'ai souvent comparé l'aventure de Masterchef à un chum quand tu as 15 ans », dit-elle. « Chez nous, je parlais juste de ça. J'étais comme : "mes nouveaux amis"... On a fait ça, on a fait ça. Dès que mon chum me parlait de quoi : "Ah oui, à Masterchef, telle affaire... ». Je parlais tout le temps de ça. J'étais complètement en amour. Puis là, je me suis fait domper. Je pleurais. À toutes les fois que je pensais à ça, je me remettais à pleurer. Je n'en revenais pas. »

Elle ajoute : « Ça a été une peine d'amour. Une peine d'amour pour l'aventure, le deuil de cette aventure-là, mais aussi de ne plus voir mes amis et jouer à tous les jours. Je m'en allais là pour jouer. Maudit qu'on avait du fun. Les journées étaient longues, mais on disait plein de niaiseries. Il y a vraiment des gens là-dedans avec qui je vais garder contact pour des années et des années. Il y a vraiment des perles dans cette gang-là. »

Sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens disaient voir Tammy se rendre jusqu'en finale. « Les gens, ils me disaient : "On t'aimait beaucoup et on te voyait en finale'. C'est sûr que c'est bittersweet. Ça fait chaud au cœur et en même temps, tu te dis : "Ah, câline! Juste un peu de piment de plus"! »

Parlant piment, ces recettes qui n'étaient pas assez piquantes pour les juges et Marc-André Grondin dimanche restent, en partie, un mystère pour les concurrents.

On n'a rien compris, pour vrai. On en reparlait après et on s'est dit que soit ils ont les papilles complètement défoncées [rires], soit il y a de quoi qui se passe...

Elle poursuit : « Je sais que quand il y a des éléments de crème, des trucs avec du lactose et tout, ça peut venir balancer le piment et l'adoucir. Mais en même temps, ils nous avaient demandé quelque chose de balancé. On se disait qu'il ne fallait pas non plus que ça arrache, que ce soit pimenté, piquant, mais pas brûlé. Je pense qu'on est tous allés un peu avec la notion de balancer qu'on avait. Mais au final, je pense qu'ils s'attendaient à quelque chose qui arrache un peu plus. »

Tammy fait actuellement de la pige dans le domaine de gestion de projets pour les magazines. « Je rajoute à ça la corde à mon arc de faire de la production vidéo, de la production de contenu. J'ai parti mes petites pages Facebook, Instagram et TikTok. J'ai vraiment du fun. Au début, je le faisais vraiment comme en joke. Mon chum m'appelle l'influenceuse. Ça me fait bien rire. C'est vraiment le fun pour vrai. Je fais mes petites vidéos. J'échange avec les gens. Je trippe. »

On lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets et on a comme l'impression que, comme Jade, on n'a pas fini de voir Tammy dans nos écrans! Pour plus de soleil dans nos télés! ✊