Tammy a-t-elle déjà anéanti ses chances à Big Brother Célébrités?

Dès son entrée à Big Brother Célébrités, Tammy a indiqué que son intensité pourrait être un problème dans ce jeu.

Visiblement, elle se connaît plutôt bien puisqu'elle s'est rapidement mis les pieds dans les plats en lien avec ce trait de caractère. Alors que les deux patrons ont annoncé qu'elle se retrouvait sur le bloc avec François lors de la première mise en danger de la saison, l'animatrice et comédienne a paniqué, demandant des explications plus approfondies.

Les fans de Big Brother ont tous sourcillé dans leur salon, constatant rapidement la bourde qu'elle était en train de commettre. S'illustrer de la sorte, montrer à ce point sa vulnérabilité au jour 2 de l'aventure n'est pas ce qu'on pourrait appeler une « bonne stratégie ».

La pauvre Tammy ne veut pas être la première éliminée et on la comprend, mais sa manière de réagir, avec émotion et une certaine instabilité, risque d'inquiéter ses alliés face à sa capacité d'adaptation dans le jeu. Reste que Tammy possède des forces capables de balancer ses faiblesses. Si son intensité et son émotivité peuvent lui nuire, son zèle et sa bienveillance sont des atouts non négligeables dans Big Brother.

Tammy aime profondément jouer et il n'y a pas de planche de jeu plus excitante que la maison de Big Brother. On espère que l'improvisatrice aura le temps de s'adapter au rythme de la maison et saura faire la part des choses : personne ne lui veut du mal. Ce serait bien dommage de la voir quitter si tôt. À suivre!

Ce mercredi, elle tâchera de remporter le véto pour sauver sa peau. On espère qu'elle saura saisir l'opportunité et jouer le tout pour le tout.

À voir dans Big Brother Célébrités, du lundi au jeudi à 19 h 30 et le dimanche à 18 h 30.