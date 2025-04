Survivor Québec : Une météo difficile qui complexifie le jeu

C'est la première fois, nous, de notre courte histoire de trois saisons, où on a eu à affronter cette météo.

L'animateur Patrice Bélanger nous a récemment parlé des nouveaux défis avec lesquels les joueurs et la production ont dû jongler cette année.

« Nous avons dû conjuguer avec de la pluie, forte parfois, qui compliquait aussi techniquement et mécaniquement nos tournages, forcément, parce que tu as des caméras à quelques dizaines de milliers de dollars et plus. C'est sûr que ça compromet ou ça complexifie de beaucoup nos tournages. En plus des caméras, il y a les micros, les perches, tout ce qui est l'équipement technique à protéger en cas de pluie, que ce soit au conseil, que ce soit lors des épreuves ou même lors de leur vie sur les îles. Nous, c'est tel que tel, il y a des moyens quand même de protéger nos équipements, mais les joueurs, eux, ils ne peuvent pas protéger leurs affaires. Ils ont seulement trois-quatre feuilles de palmiers tressés, c'est tout, pour protéger leurs vêtements et leur nourriture. »

Nous avons notamment vu les joueurs cette semaine tout tenter pour allumer un feu. « La mousse de noix de coco est complètement humide », indique l'animateur. Les joueurs ont aussi eu d'autres problèmes en lien avec ces conditions climatiques. « Leurs vêtements sont humides, ils vivent avec cette sensation désagréable de toujours porter du linge trempe. Il y a des essaims de moustiques, parce qu'il y a une humidité persistante dans l'air, plutôt qu'un air plus sec. La chaleur était parfois compromettante ou astreignante pendant les années passées, mais là, cette année, vraiment un début de saison sous la pluie. Donc, tous ces événements-là font que ça devient plus taxant, plus complexe. »

Aucun tournage n'a par contre été compromis en raison de cette pluie abondante. « Le plan de match est prêt depuis l'automne ou la fin l'année 2024 parce que ça doit être approuvé par le format. Il y a plusieurs étapes à franchir et à passer. Il respecte les 42 jours. Donc, il n'y a pas moyen de faire : "On va faire le jour 4 au lieu du jour 3, puis le jour 8 au lieu du jour 22". C'est comme le Monopoly. Une fois que la table à dessin est faite et que le board game est sur la table, c'est à peu près immuable. Mais ça complexifie le tout, c'est certain. Il y a eu des moments où on a dû faire des pauses de tournage pour laisser passer la pluie. Heureusement, les séquences de pluie étaient quand même intermittentes. [...] Mais on les voulait aussi les images de pluie. On veut transmettre dans notre télé ce que les joueurs vivaient. »

En plus d'une météo difficile, la production a aussi dû faire face à plusieurs blessures, accidents et maladies cette saison.

J'ai eu à crier "médic!" à quelques reprises cette saison. [...] Notre nouvelle doc, Karine, a été quand même fortement sollicitée cette année pour toutes sortes de situations.

« C'est peut-être une autre preuve que notre saison est d'autant plus exigeante, difficile et éreintante, je te dirais que les joueurs ont été poussés dans leurs derniers retranchements au niveau de la santé et du médical aussi. »

Survivor Québec est diffusé les dimanches soirs à 20 h, puis en semaine, du lundi au jeudi, à 19 h.