Survivor Québec : Kathrine s'adresse au public et partage une photo de son état actuel

Jeudi soir, les téléspectateurs ont appris que Kathrine de Survivor Québec avait dû quitter l'aventure après avoir été victime d'un accident lors d'une épreuve. Tous les détails ici.

Elle a alors partagé une photo récente (que vous pouvez voir au bas de l'article) et un message sur ses réseaux sociaux, pouvant enfin lever le voile sur son sort.

« MÉDIC!

Les mots que tu ne veux pas entendre. Le cauchemar de la joueuse de Survivor. Parce que, sans prévenir, il signifie la fin de ton rêve.

Je vais bien, je vais mieux, physiquement et moralement. Le chemin est long, mais je vais y arriver. Merci à toute l'équipe médicale et à l'équipe de production pour votre soutien.

Merci aux joueurs tellement bienveillants. Vous avez tous une place importante dans mon cœur. Mylène, Léanne et tous les autres, c'est pour la vie!

Un merci spécial à Jérémie. On a vécu une sortie difficile tous les deux. On s'est soutenus en analysant tous les épisodes au téléphone. Un podcast sur Survivor, ça te tente mon Jay?

Merci à Patrice qui a su trouver les mots pour me sortir de la spirale infernale du pourquoi. Hey la vie, tu m'as bien eue. Mais sache une chose, j'attendrai ma revanche et j'en serai que plus forte.

Survivor Québec se poursuit. J'ai tellement hâte de voir la suite. Que le meilleur gagne. »

Patrice Bélanger a répondu ainsi à Kathrine : « Si déchirant de prendre cette décision...

Mais ça s'imposait pour prendre soin de toi, à court et long terme.

La priorité numéro un à Survivor Québec est la sécurité des joueuses et des joueurs.

Merci à TOI pour la leçon de courage, de force et de résilience. Tu es assurément un joueuse marquante de cette 3e saison et bien au-delà de la manière dont tu en es sortie... »

On souhaite un prompt rétablissement à Kathrine!