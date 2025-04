Survivor Québec : Huggens revient sur son élimination qui soulève encore beaucoup de questionnements

Dimanche soir, c'est le sympathique Huggens qui a quitté Survivor Québec.

Pourquoi? C'est ce qu'on tente d'élucider avec lui.

En toute sincérité, encore à ce jour, j'essaie encore de le comprendre.

« J'y réfléchis beaucoup, pour dire vrai. Puis encore maintenant, j'essaie de décortiquer tout ça. J'ai fini par me dire qu'en prenant le rôle de leader, c'est sûr et certain que le monde avait des attentes. Mais au-delà du fait qu'il y ait des attentes à cause que j'étais leader, je pense, en toute sincérité, que c'est juste une raison facile qu'on peut me donner pour me sortir », dit-il.

« Parce que sur le camp, dans les épreuves, ce rôle de leader-là, de prendre le contrôle de tout, je le prenais pas, le monde ne me le donnait pas, mais on était vraiment une équipe et tout le monde y allait ensemble. Quand on était sur le camp, il y a des exercices de mobilisation qui ont été faits à plusieurs reprises. On ne le voit pas du tout à l'écran, mais on se rassemblait souvent, tout le monde ensemble, pour énumérer les forces, les faiblesses de chacun », ajoute-t-il.

On faisait des simulations de challenge. On s'essayait, on mettait des bambous, des bouts de bois pour voir les forces et les faiblesses de chaque personne.

Le fait que Huggens était proche de Frédérique lui a aussi nui. « Je pense que notre duo a fait peur. C'est la raison pour laquelle ils ont éliminé Fred en premier. Mais je suis encore confus parce que, à un moment donné, Kev dit : "On va éliminer Fred, ça va faire en sorte qu'il va pouvoir se rapprocher de nous." Mais on m'a éliminé par la suite... »

Un autre élément, soulevé par Florence, pourrait être derrière la décision de Malaki d'éliminer Huggens. « Florence dit à la caméra : "Il parle bien, il est éloquent, il s'exprime bien. Ça, dans le futur, ça peut être menaçant." »

« Pour dire vrai, encore maintenant, je ne comprends pas c'est quoi la stratégie de la tribu », enchaîne-t-il, déconcerté.

J'ai encore un gros point d'interrogation, et j'ai bien hâte de pouvoir parler à tout le monde pour avoir des réponses.

Huggens se désole que certains aspects de sa personnalité n'aient pas été montrés à l'écran. « Dans mon quotidien, que ça soit professionnellement ou personnellement, je suis une personne qui brille, je suis une personne qui aime le monde, je suis une personne rassembleuse. Je ne pense pas que tout ça a été montré à l'écran. Et je pense que je n'ai pas pu démontrer tout le potentiel de ce qu'il y avait en-dedans de moi socialement, stratégiquement et physiquement aussi. Mon but en allant à Survivor, je voulais me découvrir et me dépasser au niveau physique, au niveau mental. Je voulais créer des liens et aller chercher la victoire, mais je ne m'attendais pas du tout à être éliminé si rapidement, pour dire vrai. »

Survivor Québec est diffusé du lundi au jeudi à 19 h et les dimanches soirs à 20 h.