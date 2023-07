Sucré salé : L'entrevue avec Anne-Marie Cadieux a été l'une des plus difficiles de la saison pour Mélanie Maynard

Mercredi, à Sucré salé, Mélanie Maynard recevait l'actrice Anne-Marie Cadieux dans les champs de La Maison Lavande.

Dès le début de l'entrevue, on peut sentir la complicité évidente qu'entretiennent les deux femmes alors que celles-ci se demandent laquelle a choisi le lieu du tournage. « Est-ce que c'est toi qui tenais à me faire découvrir cet endroit-là? », demande l'animatrice à son invitée. « Pas de tout, je pensais que c'était toi », répond-elle.

On sent bien une certaine fébrilité, une forme d'effervescence, sur le plateau, mais c'est seulement en lisant la dernière publication de Mélanie Maynard sur les réseaux sociaux que l'on comprend réellement le fond de l'histoire.

« On a l’air normales comme ça, mais ce fut l’une des entrevues les plus difficiles de la saison », raconte-t-elle.

« Non seulement il faisait terriblement froid lors du tournage, mais le plus ardu a été de rester concentrée avec cette fille-là!! Heureusement, rien n’y paraîtra au montage, mais on a travaillé très fort. Je savais déjà qu’elle était une actrice formidable mais je ne savais pas à quel point elle était aussi drôle et attachante. »

L'animatrice remercie également La Maison Lavande de leur avoir fourni des couvertures.

