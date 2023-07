Mélanie Maynard fait part d'une rencontre qui a été marquante pour elle à Sucré salé

Cette semaine, sur ses réseaux sociaux, Mélanie Maynard, a fait part d'une rencontre qui avait été marquante pour elle à Sucré salé.

En effet, l'animatrice avoue avoir eu un coup de coeur pour l'actrice Sophie Nélisse.

« Je me plonge dans le regard intense de l’incroyable Sophie Nélisse. Force, talent et grande humilité. Une autre rencontre coup de cœur », écrit-elle sur Instagram.

L'entrevue en question a été diffusée mercredi soir. La mère de la comédienne, qui travaille autant de ce côté-ci de la frontière que chez nos voisins du Sud, a été invitée à se joindre à la discussion et a expliqué les efforts déployés afin que sa fille reste humble et garde la tête froide. On ne peut que constater la réussite de son enseignement!

Notons que plusieurs personnes se sont demandé où Mélanie Maynard avait déniché la superbe robe qu'elle portait ce jour-là (photo dans la publication au bas de l'article). La styliste a commenté que le vêtement de la marque YAS avait été trouvé à la Baie d'Hudson au centre-ville de Montréal.

Mélanie Maynard fait du très bon boulot depuis le début de la saison à la barre de Sucré salé. Ses entrevues sont intéressantes et les liens qu'elle tisse avec ses invités paraissent sincères. La relève de Patrice Bélanger n'a pas à rougir de sa performance.

