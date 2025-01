Stéphanie estime que ces deux joueurs à Big Brother Célébrités sont LA plus grande menace cette saison

Dans le cas de la nouvelle exclue de Big Brother Célébrités, Stéphanie Harvey, les saisons se suivent, mais ne se ressemblent pas. Alors qu'elle avait été couronnée championne de la deuxième saison de la téléréalité, la candidate a vu son aventure se terminer hâtivement et dans les larmes, à la deuxième semaine de cette édition champions vs recrues. Nous avons eu l'occasion d'en discuter avec la principale intéressée, qui se montrait encore émotive de ce parcours très difficile, et beaucoup trop succinct.

J'imagine que ma première semaine de campagne, qui s'est passée tellement bien, a fait peur à beaucoup de monde.

Voilà le regard que Stéphanie portait sur son jeu, quelques jours après sa sortie de la maison de Big Brother Célébrités, un parcours qu'elle estime beaucoup plus difficile que sa première participation : « Je pense que ce que tous les champions vont dire ceci en sortant... Moi, j'avais l'impression qu'on était comme à la semaine 4-5 du jeu, mais dès la première journée. Donc, tirez vos propres conclusions, mais ça a été très, très intense dès la première journée. Peut-être même que j'ai joué un peu trop lent par rapport au reste de la maison, mais à savoir quand jouer féroce et quand ne pas jouer dans Big Brother, c'est quand même un skill. »

Elle poursuit : « Je pense que les nouveaux, les recrues, ont vraiment beaucoup appris en allant regarder les saisons. Ils sont vraiment crinqués et primés. Ils ne veulent pas faire les mêmes erreurs que ce qu'ils ont vues. Et les champions, on sait déjà comment jouer. On est déjà très avancés dans notre réflexion, je dirais, de comment se rendre le plus loin possible. On est tous des gens qui se sont rendus très, très loin. Donc, c'est vrai qu'à cause de ça, je pense que l'intensité était très, très, très haute. »

Ça a quand même été difficile pour moi, je pense, comparé à Barnett. On est sortis en même temps. Lui, il est très chill.

« Je l'ai vécu pour la première fois. Je pensais me rendre plus loin, peut-être pas jusqu'à la fin, mais de sortir première des championnes à la semaine 2, ça vient me toucher, me blesser. Je pense que c'est autant comme un compliment qu'autant comme si j'avais trébuché dans mon jeu un peu trop tôt. Donc, je ne regrette rien, mais c'est sûr que ça a été plutôt... J'ai été triste. J'ai été déçue », nous confie-t-elle après son départ en larmes de la maison.

La vraie menace dans la maison

Si elle estime que Dannick et Sinem ont de très bons jeux cette saison, lorsqu'on demande à Stéphanie Harvey qui est la plus grande menace dans la maison de Big Brother à ce moment-ci de l'aventure, elle n'hésite pas longtemps avant de nous fournir la réponse suivante :

Pour moi, Liliane et Coco, je pense que c'est bien parti pour elles pour aller très loin. Moi, je dirais que c'est les deux grosses menaces cette année.

👁 Il faudra évidemment être au rendez-vous pour connaître la suite : En semaine 19 h 30 | Dimanche 18 h 30 sur Noovo et Noovo.ca