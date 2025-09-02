Stéphane Rousseau confirme LA bonne nouvelle que tout le monde attendait

Ce lundi à Sucré Salé, la collaboratrice Chloée Deblois était de passage sur le plateau de Chanteurs masqués pour interviewer les juges-enquêteurs de la 5e saison. Parmi eux figurait Stéphane Rousseau.

Depuis quelques années, l'humoriste s'est davantage orienté vers la télé, délaissant la scène. On a effectivement pu le voir dans plusieurs productions de fiction, dont STAT. Cependant, après une absence de 10 ans, Stéphane a confirmé à la jeune créatrice de contenu qu'il préparait activement son retour sur scène. Il explique :

« Je suis en mode écriture. Ça va bien quand même, dans le sens que ça fait 10 ans que je ne suis pas monté sur scène. J'essayais des fois d'écrire, j'avais rien qui me venait. Je trouvais ça inintéressant. Là, j'ai trouvé un angle! Là, j'ai de quoi qui me nourrit, qui me donne envie d'écrire, parce que t'as envie d'avoir quelque chose à dire. [...] J'ai envie d'être encore dans l'actualité, d'être pertinent et apporter quelque chose avec mon expérience et mon âge. »

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, Chloée lui demande alors s’il serait à l'aise d'écrire avec des humoristes plus jeunes, ce à quoi il répond à l'affirmative :

« Il y en a un qui travaille avec moi en ce moment! [...] Un scoop! C'est Monsieur Pépé [Matthieu Pepper]! »

Voilà qui promet, eux qui possèdent un esprit vif et créatif. Par ailleurs, comme Stéphane ne s'est pas produit sur scène depuis 10 ans, il avoue qu'un certain stress s'est installé. « Je pense qu'une fois sur scène, ça va aller », explique-t-il, un sentiment tout à fait compréhensible.

En outre, rappelons que nous avons pu voir le talent comique de Stéphane à l'oeuvre ces dernières années, à commencer par sa participation à Je viens vers toi ou encore au micro de Véronique et les fantastiques. Ce retour sur scène comblera assurément les fans de l'humoriste, qui pourront bientôt (re)voir Stéphane Rousseau à ses premières amours.

Chose certaine, nous pourrons voir à l'oeuvre ses farces et facéties tout l'hiver, lors des épisodes dominicaux de Chanteurs masqués. La 5e saison débutera le 14 septembre prochain à 19 h sur les ondes de TVA.