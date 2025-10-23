Accueil
STAT : Un nouvel employé arrive à Saint-Vincent la semaine prochaine

STAT

STAT
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Dans la vie comme dans la fiction, le manque de personnel en milieu hospitalier peut être un enjeu. En s'attaquant par la bande à ce sujet, l'autrice Marie-Andrée Labbé permet, dès la semaine prochaine, le retour en ondes d'un personnage que nous n'avions pas vu depuis la saison dernière dans STAT.

En effet, Jérémie, le fils de l'urgentologue en chef Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément), fera ses débuts comme préposé à l'hôpital Saint-Vincent. Il est joué par le comédien Robin L'Houmeau.

Rapidement, vous verrez que vous allez vous poser une question bien précise : est-il vraiment à sa place?

Certes, il ne peut avoir beaucoup d'aisance, comme il commence dans le métier, mais sa première journée sera marquée par plusieurs faux pas.

Vous reconnaîtrez d'ailleurs probablement son premier patient, l'humoriste et comédien François Léveillée (voir sa photo ici).

Évidemment, Jérémie pourra compter sur un employé de Saint-Vincent, le seul et unique Éric Perron (Stéphane Rousseau), pour le prendre sous son aile et lui montrer les rudiments du métier. Va-t-il réussir?

Vous verrez que dans le contexte urgent de l'hôpital, la réaction d'Emmanuelle à l'arrivée de son fils ne sera peut-être pas celle qu'il espérait.

C'est à voir dans STAT les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

