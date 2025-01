STAT : Sophia enceinte?

Comme à son habitude, la bande-annonce de STAT nous dévoile des images intrigantes qui pourraient bien nous mener sur une mauvaise piste.

Dans les images de l'épisode de lundi, on peut apercevoir Sophia (Ludivine Reding) qui pleure dans les bras de Marco (Anglesh Major) en lui montrant un test de grossesse et en disant : « Comment tu veux que je trouve que la vie est juste après ça? ».

D'emblée, on pense qu'elle est enceinte de Jacob (Lou-Pascal Tremblay) ou de Marco, mais quand on y réfléchit un peu plus sérieusement, on comprend qu'elle vide probablement le casier de Delphine et réalise qu'elle était enceinte lors de sa mort.

Chose certaine, STAT sait comment faire jaser la toile!

La fausse médecin, de retour à Saint-Vincent, se fera aussi arrêter par la police et Emmanuelle (Suzanne Clément) aura visiblement des rapprochements assez bouillants avec Tristan Réhaume (Steve Gagnon) sur la banquette arrière d'une voiture.

Voyez tout cela dans la bande-annonce ci-dessous.