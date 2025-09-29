STAT : Marco annonce officiellement son départ de Saint-Vincent

Dans un extrait de l'épisode de mardi prochain, Marc-Olivier (Anglesh Major) annonce à son départ de Saint-Vincent à ses collègues.

« Je m'en vais dans le sens... Je ne reviendrai pas », dit-il à Emmanuelle, qui ne s'attendait pas à cette nouvelle.

« J'ai avisé la régie, ils vont surement te contacter pour vérifier si les jours conviennent », ajoute-t-il.

La chef de l'urgence et ses collègues, dont Jacob avec qui il avait un conflit, tentent de le convaincre de rester, mais il ne démord pas de sa décision.

« Ils me veulent à l'hôpital universitaire. C'est quasiment inespéré étant donné que je n'ai pas de "fellow", une occasion comme celle-là ne va pas se reproduire. Je suis venu pour vous dépanner, mais mon opinion n'a pas changé. »

Manu lui dit : « Fais ce qui est bon pour toi... », mais son ton laisse aisément transparaître son mécontentement.

Voyez la scène au bas de l'article.

Devra-t-on vraiment faire nos adieux à Marco?

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs espèrent de tout coeur qu'il y aura un revirement à venir en ce sens :

« J’espère que c’est passager... »

« Triste »

« Moi, j'adore Marco, je ne veux pas qu'il parte 😔 »

STAT est diffusé les mardis à 20 h sur ICI Télé.