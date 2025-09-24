Accueil
On en sait plus sur le prochain cas dans STAT avec Louise Laparé et Gaston Lepage

Voici ce qu'on peut vous dire.

STAT
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

La semaine prochaine, un nouveau cas médical fera son arrivée dans STAT, mettant en vedette les formidables comédiens Louise Laparé et Gaston Lepage.

Alors qu'ils forment un couple dans la vraie vie depuis de longues années, ils viendront interpréter un couple à l'écran, qui vit un moment dramatique.

En effet, en début d'épisode, une jeune femme est retrouvée inconsciente près d'une voie ferrée et amenée à l'hôpital Saint-Vincent par les ambulanciers, après avoir été retrouvée par un passant.

Dans le rôle de cette jeune femme, Axelle, on retrouve Anne Tremblay (voir sa photo ici), une artiste représentée par Les Muses, Centre des arts de la scène, une école unique au Canada qui offre une formation multidisciplinaire en arts de la scène à des artistes vivant avec une déficience intellectuelle et/ou trouble du spectre de l'autisme avec ou sans limitations physiques ou sensorielles. Vous verrez qu'elle réussira à vous toucher droit au coeur.

C'est alors qu'entrent en scène Louise Laparé et Gaston Lepage, qui incarne ses parents, Marie-Marthe et Charles Nadeau. Ceux-ci semblent particulièrement bouleversés de retrouver leur fille dans un tel état à l'hôpital.

Vous aurez tôt fait de voir qu'il y a quelque chose qui cloche avec cette famille, sans trop pouvoir mettre le doigt dessus dans le prochain épisode.

Nous avons particulièrement hâte de voir où cette histoire nous mènera.

Le couple nous en disait plus sur leur arrivée dans la série, dans une entrevue vidéo à voir ici.

STAT se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est offert en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

